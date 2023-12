Anika Therapeutics Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Anika Therapeutics schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Biotechnologie. Der Unterschied beträgt 2,49 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,49 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Anika Therapeutics als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 liegt bei 43,65 und der RSI25 bei 38,13, was zu einer Gesamteinstufung "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 84,36 auf, was 19 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" (104,15). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was zu einer Einstufung "Gut" aus fundamentaler Sicht führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich sagen, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich somit für Anika Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".