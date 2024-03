Anika Therapeutics Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Anika Therapeutics-Aktie hat in Bezug auf das aktuelle Kursniveau eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was 2,72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet daher die Dividendenpolitik als "Schlecht". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität die übliche Aktivität im Netz hervorbringt. Daher erhält Anika Therapeutics für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird Anika Therapeutics daher als "Schlecht"-Wert bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Anika Therapeutics von 24,54 USD mit +10,34 Prozent Entfernung vom GD200 (22,24 USD) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 23,99 USD auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Unter dem Strich wird der Kurs der Anika Therapeutics-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anika Therapeutics-Aktie kurzfristig als überkauft eingestuft wird, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Jedoch ist sie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit erhält Anika Therapeutics eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.