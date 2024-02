Anika Therapeutics Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Die Anika Therapeutics-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 22,31 USD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 24,21 USD lag, was einer Abweichung von +8,52 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, zeigt sich ein positiver Trend, da der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt liegt (+5,4 Prozent Abweichung). Somit wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In diesem Fall wurden die Kommentare und Befunde zu Anika Therapeutics auf sozialen Plattformen als neutral bewertet. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen rund um Anika Therapeutics diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Anika Therapeutics-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 für sieben Tage beträgt 36,67, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 43,96 aufweist. Beide Werte führen zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz ergibt sich für Anika Therapeutics eine Einschätzung als "Neutral" aufgrund der üblichen Diskussionsintensität und der geringen Rate der Stimmungsänderung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anika Therapeutics-Aktie auf Basis der technischen Analyse und der weichen Faktoren insgesamt als "Gut" bewertet wird, obwohl der Relative Strength-Index eine neutrale Empfehlung ergibt.