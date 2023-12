Anika Therapeutics Aktie: Aufschrei, garantiert!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Die Anika Therapeutics-Aktie weist einen RSI von 53 für die letzten 7 Tage auf und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der 25-Tage RSI-Wert von 40,28 führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Anika Therapeutics nach der RSI-Analyse.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert bei 84,36, was 17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Biotechnologie) von 102 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung der Aktie und einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Anika Therapeutics eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Anika Therapeutics-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,34 Prozent erzielt, was 93,99 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von 65,65 Prozent liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Biotechnologie" beträgt 101,25 Prozent, wobei Anika Therapeutics aktuell 129,59 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.