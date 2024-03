Anhui Zhongding Sealing Parts Aktie: Das liegt auf Eis

Anhui Zhongding Sealing Parts: Analyse von Sentiment, Fundamentaldaten und technischer Analyse

Das Unternehmen Anhui Zhongding Sealing Parts wird hinsichtlich seines Sentiments und Buzz über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktivität im Netz eher schwach ist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht und deutet auf eine negative Entwicklung hin. Insgesamt wird das Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Fundamentaldaten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Zhongding Sealing Parts 12. Im Vergleich mit ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten" ist das KGV durchschnittlich und weist weder eine Über- noch Unterbewertung auf. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anhui Zhongding Sealing Parts bei 12,19CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 10,79CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -11,48 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat einen Stand von 10,99CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in der technischen Analyse daher eine Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite 1,73 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,63 Prozent liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse von Sentiment, Fundamentaldaten und technischer Analyse, dass Anhui Zhongding Sealing Parts in verschiedenen Kategorien eine "Neutral"-Bewertung erhält.