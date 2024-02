Anhui Zhongding Sealing Parts Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Der Aktienkurs von Anhui Zhongding Sealing Parts hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" im letzten Jahr um -33,89 Prozent schlechter entwickelt. Auch im Vergleich zur "Automatische Komponenten"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit -11,69 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 12,25 CNH. Der letzte Schlusskurs lag bei 10,53 CNH, was einem Unterschied von -14,04 Prozent entspricht, und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen darauf hin, dass die Anhui Zhongding Sealing Parts-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik erhält.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Zhongding Sealing Parts einen Wert von 12 auf. Im Vergleich zu anderen Werten aus der "Automatische Komponenten"-Branche (KGV von 0) liegt die Aktie in etwa auf durchschnittlichem Niveau und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anhui Zhongding Sealing Parts-Aktie derzeit mit einem Wert von 28,42 überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI-Wert von 57, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI daher eine "Gut"-Einstufung.