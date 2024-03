Anhui Zhongding Sealing Parts Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Anhui Zhongding Sealing Parts-Aktie liegt bei 12,39, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Der Relative Strength-Index (RSI) gibt auf Basis von Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie eine neutrale Empfehlung. Der RSI7 beträgt 44,08 und der RSI25 liegt bei 44,34. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum deuten darauf hin, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird. In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Aktie aktuell -0,36 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -9,84 Prozent liegt. Insgesamt wird die Anhui Zhongding Sealing Parts-Aktie aufgrund verschiedener Kriterien neutral bewertet.

