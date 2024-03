Anhui Zhongding Sealing Parts Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von Anhui Zhongding Sealing Parts verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -18,89 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -11,52 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -7,38 Prozent für Anhui Zhongding Sealing Parts entspricht. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor betrug die durchschnittliche Rendite -13,09 Prozent, und Anhui Zhongding Sealing Parts lag 5,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich bei Anhui Zhongding Sealing Parts über einen längeren Zeitraum eine mittlere Aktivität im Netz feststellen. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, und es ließen sich kaum Änderungen identifizieren, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Anhui Zhongding Sealing Parts in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Zhongding Sealing Parts-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 55, was eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie mit einem RSI von 44,62 ebenfalls "Neutral" bewertet. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Anhui Zhongding Sealing Parts.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Zhongding Sealing Parts liegt mit einem Wert von 13,03 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Die Aktie erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Neutral".