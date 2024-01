Anhui Zhongding Sealing Parts Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die Dividendenrendite von Anhui Zhongding Sealing Parts liegt derzeit bei 1,56 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,47 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +0,09 Prozent zur Branchen-Durchschnittsrendite, was zu einer neutralen Einschätzung der Dividendenpolitik der Aktie durch die Redaktion führt.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Anhui Zhongding Sealing Parts in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,57 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" eine Underperformance von -23,83 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Sektor "Zyklische Konsumgüter", der eine mittlere Rendite von 5,91 Prozent verzeichnete, liegt Anhui Zhongding Sealing Parts um 17,48 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Anhui Zhongding Sealing Parts liegt bei 15, was im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der Branche "Automatische Komponenten" auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Anhui Zhongding Sealing Parts-Aktie sowohl von dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch von dem der letzten 50 Handelstage ab, was zu einem "Schlecht"-Rating der Aktie aus charttechnischer Sicht führt. Insgesamt erhält die Anhui Zhongding Sealing Parts-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

