Anhui Yingliu Electromechanical-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger mehrheitlich neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Anhui Yingliu Electromechanical diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und gibt dem Anleger-Sentiment eine entsprechende Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich in den letzten vier Wochen bei Anhui Yingliu Electromechanical eine Verschlechterung der Stimmungslage. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating. Bei der Kommunikationsfrequenz gab es weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen. Insgesamt ergibt sich daher auch hier eine "Schlecht"-Bewertung für das Unternehmen.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Anhui Yingliu Electromechanical mit 14,27 CNH derzeit +0,35 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" gegeben, da die Distanz zum GD200 bei -13,36 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Anhui Yingliu Electromechanical ergibt sich für den RSI7 ein Wert von 69,72 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinausläuft. Beim 25-Tage-RSI wird ein Wert von 56,49 festgestellt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend erhält das Anhui Yingliu Electromechanical-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.