Anhui Yingliu Electromechanical Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das sich mit dem Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum befasst. Für die Anhui Yingliu Electromechanical beträgt der aktuelle RSI-Wert 40,88, was auf eine neutrale Einstufung hinweist. Auch der RSI25-Wert von 35 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für den RSI der Anhui Yingliu Electromechanical.

In der technischen Analyse wird der Kurs der Anhui Yingliu Electromechanical derzeit mit 13,39 CNH gehandelt, was einem Abstand von +15,73 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristig guten Einschätzung. Auf der Grundlage der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund eines Abstands zum GD200 von -6,04 Prozent als schlecht eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht jedoch für beide Zeiträume als neutral bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite der Anhui Yingliu Electromechanical mit -27,08 Prozent mehr als 13 Prozent niedriger. Auch im Branchenvergleich der "Maschinen"-Branche liegt die Rendite mit 12,59 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt. Diese Entwicklung führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren der Aktienbewertung, zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher wird die Anhui Yingliu Electromechanical in diesem Bereich als schlecht eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Anhui Yingliu Electromechanical daher insgesamt als "Schlecht" bewertet.