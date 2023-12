Anhui Yingliu Electromechanical Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Die Anhui Yingliu Electromechanical-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt zu einem Kurs von 16,2 CNH gehandelt. Mit dem aktuellen Schlusskurs von 13,97 CNH weicht der Kurs um -13,77 Prozent vom Durchschnitt ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (14,27 CNH) nah am gleitenden Durchschnitt (-2,1 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Anhui Yingliu Electromechanical-Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Zunahme der Kommunikationsfrequenz zeigt, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie von Anhui Yingliu Electromechanical in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -32,06 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Maschinen"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance mit 32,25 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, und auch die Themen rund um den Wert wurden positiv bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Anhui Yingliu Electromechanical-Aktie aufgrund der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung ein "Gut"-Rating.