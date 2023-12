Anhui Yingjia Distillery Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Aktienkurs von Anhui Yingjia Distillery verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,61 Prozent, was im Vergleich zum Durchschnitt der Verbrauchsgüterbranche (-5,09 Prozent) eine Überperformance von 22,7 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur Getränkebranche, die eine mittlere jährliche Rendite von -4,74 Prozent aufweist, liegt die Aktie von Anhui Yingjia Distillery derzeit um 22,35 Prozent darüber. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in letzter Zeit überwiegend negativ gegenüber Anhui Yingjia Distillery eingestellt waren. Es gab fünf positive und neun negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung für die Anlegerstimmung insgesamt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 67,46 CNH für den Schlusskurs der Anhui Yingjia Distillery-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 64,66 CNH, was eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 71,76 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs darunter eine negative Tendenz, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die kurzfristige Analysebasis erhält.

Die Diskussionintensität im Internet zeigt eine mittlere Aktivität im Hinblick auf die langfristige Stimmung, weshalb die Bewertung "Neutral" ausfällt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine negative Veränderung, was zu einem Gesamtergebnis einer "Schlecht"-Bewertung für das langfristige Stimmungsbild führt.