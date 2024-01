Anhui Yingjia Distillery Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Weitere Suchergebnisse zu "AES":

Die Aktienanalyse der Anhui Yingjia Distillery zeigt eine negative charttechnische Entwicklung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt bei 67,1 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 60,4 CNH liegt, was einem Unterschied von -9,99 Prozent entspricht. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage, wo der gleitende Durchschnitt bei 69,69 CNH liegt und der letzte Schlusskurs ebenfalls darunter liegt (-13,33 Prozent Abweichung). Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine positive Bewertung, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Daher wird die Anlegerstimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich erzielt die Anhui Yingjia Distillery eine überdurchschnittliche Rendite von 17,61 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter", was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine negative Empfehlung für die Aktie, mit einem RSI7 Wert von 75,19 und einem RSI25 Wert von 72,08, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.