Anhui Yingjia Distillery Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Anhui Yingjia Distillery von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Zudem wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei 4 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Im Branchenvergleich konnte Anhui Yingjia Distillery in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 17,61 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -9,2 Prozent gefallen sind, was eine Outperformance von +26,81 Prozent bedeutet. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Aktie 26,57 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von Diskussionsintensität und Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Anhui Yingjia Distillery wurde langfristig eine starke Aktivität gemessen, weshalb dieser Signal die Bewertung "Gut" zugeordnet wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut" Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Anhui Yingjia Distillery aktuell bei 67,22 CNH, wodurch die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält. Der Aktienkurs selbst ging bei 64,42 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -4,17 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt eine Differenz von -8,77 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".