Anhui Yingjia Distillery Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Die Anhui Yingjia Distillery-Aktie hat in den letzten Tagen eine moderate Kursentwicklung gezeigt. Der aktuelle Kurs von 66,29 CNH liegt 1,37 Prozent unter dem GD200 (67,21 CNH), was ein "Neutral"-Signal für die charttechnische Bewertung darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 70,52 CNH, was einem Abstand von -6 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs bedeutet. Insgesamt wird der Kurs der Anhui Yingjia Distillery-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung deuten auf ein positives langfristiges Stimmungsbild hin.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Anhui Yingjia Distillery-Aktie zeigt einen Wert von 18,9, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 65,89, was auf eine "Neutral"-Einstufung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Anhui Yingjia Distillery-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 17,61 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Getränke"-Branche im Durchschnitt um -10,35 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +27,97 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 28,17 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Insgesamt erhält die Anhui Yingjia Distillery-Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.