Anhui Xinli Finance Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von sieben Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ angesehen, während 70 bis 100 als „überkauft“ gelten und dazwischen als neutral betrachtet werden. Der RSI der Anhui Xinli Finance liegt bei 51,72 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 40,38 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs der Anhui Xinli Finance von 6,85 CNH inzwischen um +3,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +1,78 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen wurde eine grüne Stimmung verzeichnet, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. Die Anleger waren größtenteils neutral eingestellt an insgesamt vier Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es verstärkte positive Diskussionen über das Unternehmen Anhui Xinli Finance. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben. Es gab 6 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt, und insgesamt zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umdrehen. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde bei Anhui Xinli Finance eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.