Anhui Xinli Finance Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über verschiedene Aktien. Anhui Xinli Finance wird in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien als neutral bewertet, da die Diskussionen eine mittlere Intensität aufweisen und die Stimmungsänderung kaum spürbar ist. Langfristig wird das Sentiment als schlecht eingestuft.

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung der Aktie führt. Statistische Auswertungen der historischen Daten ergaben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen, was zu einer schlechten Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine gute Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Anhui Xinli Finance-Aktie eine neutrale Bewertung. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage weisen nur geringfügige Abweichungen auf.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Xinli Finance-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 60, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt im neutralen Bereich. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls eine neutrale Einschätzung für Anhui Xinli Finance.