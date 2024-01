Anhui Xinli Finance Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Diskussionen über Anhui Xinli Finance in den sozialen Medien geben ein eindeutiges Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wieder. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Signale stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Darüber hinaus lassen sich auch acht Handelssignale im zurückliegenden Zeitraum ermitteln, wobei das Bild 0 Gut- und 8 Schlecht-Signale ergibt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Anlegerstimmung die Aktie von Anhui Xinli Finance als "Gut" angemessen bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Anhui Xinli Finance. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung, da Anhui Xinli Finance auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist.

In den letzten 12 Monaten erzielte Anhui Xinli Finance eine Performance von 5,5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um 4,91 Prozent, was bedeutet, dass Anhui Xinli Finance eine Outperformance von +0,59 Prozent erzielt hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die Rendite bei 2,03 Prozent, wobei Anhui Xinli Finance 3,47 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchenvergleich und der Überperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Xinli Finance-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,73 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 7,02 CNH liegt, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine ähnliche "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Anhui Xinli Finance-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.