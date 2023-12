Anhui Xinli Finance Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Die technische Analyse der Anhui Xinli Finance-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,74 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,29 CNH weicht somit um +8,16 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (6,84 CNH) liegt über dem gleitenden Durchschnitt (+6,58 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Anhui Xinli Finance-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Anhui Xinli Finance-Aktie mit 5,5 Prozent um mehr als 2 Prozent darüber. Die Branche "Verbraucherfinanzierung" kommt auf eine mittlere Rendite von 7,08 Prozent, wobei Anhui Xinli Finance mit 1,58 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Anhui Xinli Finance liegt bei 43,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42 und wird daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes der Anhui Xinli Finance in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen verzeichnet werden. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Anhui Xinli Finance in dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.