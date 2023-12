Anhui Xinhua Media-Anleger machen nicht mehr mit!

Das Anleger-Sentiment ist ein bedeutender Stimmungsindikator bei der Bewertung von Aktien. In letzter Zeit stand die Aktie von Anhui Xinhua Media im Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Medien. Dort wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Jedoch wurde in den letzten Tagen insbesondere das negative Thema rund um Anhui Xinhua Media intensiv diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen, dass hauptsächlich "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, mit insgesamt acht Signalen (8 Schlecht, 0 Gut). Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung auf dieser Ebene als "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse des Anleger-Sentiments insgesamt die Bewertung "Neutral".

Bei der technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Xinhua Media-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,77 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (6,74 CNH) weicht somit um -13,26 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird ein "Schlecht"-Rating ermittelt, da der letzte Schlusskurs (6,74 CNH) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (7,33 CNH) liegt, was einer Abweichung von -8,05 Prozent entspricht.

Ergänzend zur technischen Analyse ist bei der Bewertung von Aktien auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet von Relevanz. Die Beobachtung der Aktie von Anhui Xinhua Media ergab eine starke Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung einen negativen Trend auf, was zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt bei der Anhui Xinhua Media-Aktie einen Wert von 90,97, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Insgesamt ergibt sich somit bei der Anhui Xinhua Media-Aktie ein überwiegend negatives Bild sowohl aus dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse als auch dem langfristigen Stimmungsbild.

