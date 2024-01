Anhui Xinhua Media Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Esgen Acquisition Corp":

Die Anhui Xinhua Media Aktie wurde kürzlich mit einem Kurs von 7,08 CNH gehandelt, was -3,93 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, ergibt sich jedoch eine negative Einschätzung von -9,35 Prozent Distanz zum GD200. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten keine signifikanten Veränderungen in den letzten vier Wochen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen standen jedoch überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 3 negative und 0 positive Handelssignale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Anhui Xinhua Media Aktie zeigt einen überverkauften Wert von 17,81 über 7 Tage, was als "Gut" eingestuft wird. Über 25 Tage betrachtet ergibt sich ein Wert von 52, was auf eine "Neutral" Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher im Hinblick auf den RSI als "Gut" bewertet.