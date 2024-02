Anhui Water Development tut es schon wieder?

Die technische Analyse der Anhui Construction Engineering-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 5,12 CNH liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 4,7 CNH, was einem Unterschied von -8,2 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt.

Bei der Betrachtung des 50-Tages-Durchschnitts ergibt sich ein aktueller Wert von 4,66 CNH, was einer geringfügigen Steigerung von +0,86 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Anhui Construction Engineering-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten getrübt war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Anhui Construction Engineering-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,42 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -20,64 Prozent gefallen sind, ergibt sich eine Outperformance von +12,21 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -19,44 Prozent verzeichnete, übertrifft die Anhui Construction Engineering-Aktie diesen Durchschnittswert um 11,02 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Somit wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.