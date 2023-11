Anhui Water Development Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Anleger-Stimmung für Anhui Construction Engineering ist insgesamt positiv, wie aus Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 0 positive und 7 negative Signale, was zu einer schlechten Empfehlung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Anhui Construction Engineering liegt bei 80,95, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ähnliche Werte und führt ebenfalls zu einer schlechten Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Anhui Construction Engineering in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -6,25% gezeigt im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um 0,2% gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Performance deutlich darunter, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Anhui Construction Engineering sowohl unter der 200-Tage-Linie als auch unter dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt, was zu einem neutralen Gesamtbefund führt.

Insgesamt ergibt sich also eine überwiegend negative Bewertung für Anhui Construction Engineering basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, dem Branchenvergleich und der technischen Analyse.