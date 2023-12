Anhui Water Development Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger, daher bewerten wir diesen Punkt als "Neutral". In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Aufmerksamkeit erhalten hat und somit ein "Schlecht"-Rating erhält.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite von Anhui Construction Engineering bei -8,28 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Bauwesen-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -0,96 Prozent, wobei Anhui Construction Engineering mit 7,31 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Anhui Construction Engineering aktuell bei 5,4 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 4,68 CNH liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -13,33 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 4,74 CNH auf, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Daraus ergibt sich eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht"-Signal und 7 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich laut unserer Einschätzung eine positive Anleger-Stimmung von "Gut".