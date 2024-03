Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktienkurse von Anhui Wanwei Updated High-tech Material Industry kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien überwiegend positiv, und in den letzten ein bis zwei Tagen haben die Nutzer hauptsächlich positive Themen rund um Anhui Wanwei Updated High-tech Material Industry angesprochen. Basierend auf dieser Betrachtung erhält die Aktie das Rating "Gut".

Im Vergleich zur Branche hat Anhui Wanwei Updated High-tech Material Industry in den letzten 12 Monaten eine Performance von -42,42 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -23,5 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -18,92 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit -18,92 Prozent unter der durchschnittlichen Rendite von -23,5 Prozent im letzten Jahr. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anhui Wanwei Updated High-tech Material Industry-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 46,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Anhui Wanwei Updated High-tech Material Industry.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 4,72 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,99 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -15,47 Prozent zum GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,97 CNH, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".