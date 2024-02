Anhui Wanjiang Logistics Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Der Relative Strength Index, kurz RSI, misst die Aktienkursbewegungen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen mit der Gesamtanzahl der Bewegungen vergleicht. Der RSI der Huaihe Energy liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 erstreckt sich über einen Zeitraum von 25 Tagen und liegt für Huaihe Energy bei 50, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt wird das Unternehmen in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Huaihe Energy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von -4,69 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) betrachtet, bei dem der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Huaihe Energy in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Huaihe Energy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") ergibt sich, dass Huaihe Energy mit einer Rendite von -2,71 Prozent mehr als 17 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Verkehrsinfrastruktur"-Branche kommt das Unternehmen mit 8,31 Prozent deutlich besser weg. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält Huaihe Energy in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.