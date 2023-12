Anhui Wanjiang Logistics Aktie: Viel Lärm um nichts?

Der Aktienkurs von Huaihe Energy hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -2,71 Prozent erzielt, was mehr als 2 Prozent unter dem Durchschnitt der Industrie liegt. Auch im Vergleich zur Verkehrsinfrastruktur-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 1,14 Prozent aufweist, liegt Huaihe Energy mit 3,86 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Huaihe Energy ist größtenteils positiv, wie auf sozialen Plattformen gemessen wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Aus Sicht der Handelssignale und der Analyse der Stimmung erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength-Index (RSI) der Huaihe Energy derzeit bei 46,15 liegt, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse der Aktie liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 2,57 CNH, während der aktuelle Kurs bei 2,46 CNH liegt, was zu einer Abweichung von -4,28 Prozent führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Abweichung von -3,91 Prozent. Somit erhält die Huaihe Energy-Aktie auch in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass Huaihe Energy in verschiedenen Bereichen wie Branchenvergleich, Anlegerstimmung, technischer Analyse und Charttechnik ein "Neutral"-Rating erhält.

