Anhui Wanjiang Logistics Aktie: Reagiert die Aktie?

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Huaihe Energy in den sozialen Medien. Weder gab es eine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven noch negativen Diskussionen. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Frequenz der Beiträge zu einer Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Huaihe Energy wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Huaihe Energy von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien eher neutral bewertet. Dies ist das Fazit der Redaktion, die die verschiedenen Kommentare und Beiträge der letzten beiden Wochen ausgewertet hat. In den letzten Tagen wurden hingegen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst lässt sich daher sagen, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt führt daher zu einer "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Huaihe Energy liegt bei 42,86, was bedeutet, dass die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit eine Bewertung als "Neutral" ergibt. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus, und der RSI für die Huaihe Energy bewegt sich bei 50, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hindeutet und ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Einstufung "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Huaihe Energy mit einer Rendite von -2,71 Prozent mehr als 17 Prozent darüber. Die "Verkehrsinfrastruktur"-Branche erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -11,03 Prozent, wobei Huaihe Energy mit 8,31 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr erhält sie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.