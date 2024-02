Anhui Wanjiang Logistics Aktie: Am Scheideweg

Das Sentiment und der Buzz um Huaihe Energy wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es ergaben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und somit eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Huaihe Energy von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Analyse des RSI für die letzten 25 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Huaihe Energy derzeit +1,24 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral". Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.