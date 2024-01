Anhui Truchum Advanced Materials and Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Anhui Truchum Advanced Materials &-Aktie: der aktuelle Wert beträgt 22, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und liegt bei 51,19, was bedeutet, dass Anhui Truchum Advanced Materials & hier weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird daher abweichend als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt positiven Analyse der RSIs für Anhui Truchum Advanced Materials & führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen überwiegend positiv gestimmt waren gegenüber Anhui Truchum Advanced Materials &. Es gab 13 Tage lang hauptsächlich positive Themen und an einem Tag eine neutrale Einstellung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anlegerstimmung für Anhui Truchum Advanced Materials & führt.

Wer derzeit in die Aktie von Anhui Truchum Advanced Materials & investiert, kann bei einer Dividendenrendite von 2,13 % einen Mehrertrag in Höhe von 0,19 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Metallen und Bergbau erzielen. Die Dividenden des Unternehmens fallen somit nur leicht höher aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Aktie von Anhui Truchum Advanced Materials & im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,45 Prozent erzielt, was 16,17 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.