Anhui Truchum Advanced Materials and Aktie: Was kann da noch kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Der RSI der Anhui Truchum Advanced Materials & wird mit 52,94 bewertet, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,03, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse verwendet trendfolgende Indikatoren, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt, der den 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, zeigt, dass die Anhui Truchum Advanced Materials &-Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (7,31 CNH) als auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (7,24 CNH) führen zu dieser Einschätzung.

Die Anleger-Stimmung bei Anhui Truchum Advanced Materials & ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. Die überwiegend positiven Themen in den Diskussionen führen zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,61 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Basierend auf fundamentalen Kriterien erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.