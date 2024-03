Anhui Truchum Advanced Materials and Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Anhui Truchum Advanced Materials &. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 37,97 Punkte, was darauf hindeutet, dass Anhui Truchum Advanced Materials & derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 42,6 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist Anhui Truchum Advanced Materials & ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 22,17 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auch auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Anhui Truchum Advanced Materials & in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen zeigt, dass Anhui Truchum Advanced Materials & aktuell in etwa gleich häufig wie normal im Fokus der Anleger steht, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Schließlich weist Anhui Truchum Advanced Materials & mit einer Dividendenrendite von 2,07 Prozent einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt auf. Aufgrund der geringen Differenz wird die Aktie auch in Bezug auf die Dividende als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Anhui Truchum Advanced Materials & demnach durchweg eine "Neutral"-Bewertung basierend auf den verschiedenen Analysen.