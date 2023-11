Anhui Truchum Advanced Materials and Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Aktie von Anhui Truchum Advanced Materials & bietet derzeit eine Dividendenrendite von 2,13 %, was einen Mehrertrag von 0,24 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau bedeutet. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Neutral" aus.

Im Rahmen der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Truchum Advanced Materials &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 7,33 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 7,71 CNH liegt damit deutlich darüber (+5,18 Prozent). Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,17 CNH) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,53 Prozent). Auf Basis dieser einfachen Charttechnik erhält die Aktie somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

Vergleicht man den Aktienkurs mit anderen Unternehmen des Sektors "Materialien", so hat die Aktie von Anhui Truchum Advanced Materials & im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,45 Prozent erzielt, was 17,9 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Rendite ebenfalls 17,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine positive Einschätzung der Anhui Truchum Advanced Materials &-Aktie auf Grundlage der Anleger-Stimmung.