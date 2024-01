Anhui Truchum Advanced Materials and Aktie: Alles völlig egal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Er setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Betrachtet man den RSI der Anhui Truchum Advanced Materials &-Aktie der letzten 7 Tage, so beträgt der Wert aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Im Gegensatz zum RSI7 ist Anhui Truchum Advanced Materials & laut RSI25 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält das Wertpapier somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.

Die fundamentale Bewertung der Aktie erfolgt anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV). Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin. Mit einem KGV von 23,61 liegt Anhui Truchum Advanced Materials & in etwa auf dem Niveau der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis ein "Neutral".

Weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz spielen ebenfalls eine Rolle bei der Aktienbewertung. Die Aktie von Anhui Truchum Advanced Materials & hat in den vergangenen Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer positiven Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Entwicklung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut"-Wert führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Anhui Truchum Advanced Materials &-Aktie mit +2,21 Prozent Entfernung vom GD200 (7,24 CNH) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 7,41 CNH auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Anhui Truchum Advanced Materials &-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.