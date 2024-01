Anhui Transport Consulting, Design Institute Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI für Anhui Transport Consulting & Design Institute liegt bei 44,83, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 56,2, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Anhui Transport Consulting & Design Institute eine Rendite von 13,38 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Professionelle Dienstleistungen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 1,63 Prozent in den vergangenen 12 Monaten erzielt hat, liegt die Rendite von Anhui Transport Consulting & Design Institute bei 11,76 Prozent, was ebenfalls deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Anhui Transport Consulting & Design Institute notiert derzeit bei 8,9 CNH, was -1,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung hingegen "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage sich auf -9,18 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt Anhui Transport Consulting & Design Institute eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einschätzung basierend auf dem RSI, der Branchenvergleich, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.