Anhui Transport Consulting, Design Institute Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Die Stimmung und das Interesse der Anleger an Aktien werden nicht nur durch Analysen von Bankhäusern, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet beeinflusst. Wir haben die Aktie von Anhui Transport Consulting & Design Institute auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Anzahl der Beiträge und Diskussionen ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führte. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Anhui Transport Consulting & Design Institute.

Die charttechnische Entwicklung der Anhui Transport Consulting & Design Institute-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,5 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 8,53 CNH liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 8,46 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Anhui Transport Consulting & Design Institute damit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie von Anhui Transport Consulting & Design Institute in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,86 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche ist dies eine Outperformance von +25,3 Prozent. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Überperformance von 22,31 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Somit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Anhui Transport Consulting & Design Institute-Aktie liegt bei 28, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis (48,32) ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für die Aktie von Anhui Transport Consulting & Design Institute.