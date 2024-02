Anhui Transport Consulting, Design Institute Aktie: Wann kommt endlich die Wende?

Weitere Suchergebnisse zu "Meituan":

Die Anhui Transport Consulting & Design Institute-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 9,72 CNH verzeichnet, was einer Abweichung von -16,87 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs von 8,08 CNH entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 8,68 CNH zeigt mit einer Abweichung von -6,91 Prozent ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Anhui Transport Consulting & Design Institute eher neutral diskutiert, während es in den vergangenen ein, zwei Tagen vor allem negative Themen waren, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute neutral eingeschätzt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Branchenvergleich erzielte Anhui Transport Consulting & Design Institute in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,38 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Professionelle Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -12,1 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +25,48 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -15,62 Prozent im letzten Jahr verzeichnete, lag das Unternehmen 29,01 Prozent über diesem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung in Diskussionen lässt sich über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Aktivität und eine starke Diskussionsintensität feststellen. Dennoch zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.