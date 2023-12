Anhui Transport Consulting, Design Institute Aktie: Viel Lärm um nichts?

Anleger: Die Anhui Transport Consulting & Design Institute Aktie wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von den privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Unsere Redaktion hat dies aus den verschiedenen Kommentaren und Beiträgen herausgefiltert, die sich in den letzten Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen rund um die Aktie diskutiert. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmungseinstufung. Darüber hinaus wurden von der Redaktion genau berechenbare Signale analysiert, die zu einem schlechten Signal führten. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Relative Strength Index: Durch den Relative Strength Index (RSI) kann festgestellt werden, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Anhui Transport Consulting & Design Institute-Aktie beträgt 96, was bedeutet, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 62,45, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Anhui Transport Consulting & Design Institute daher ein "Schlecht"-Rating.

Sentiment und Buzz: Ein weicher Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Die Diskussionsintensität der Aktie von Anhui Transport Consulting & Design Institute hat in den letzten Monaten die übliche Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Wert-Einstufung für Anhui Transport Consulting & Design Institute.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 13,38 Prozent, was 13,52 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen" beträgt 0,77 Prozent, wobei Anhui Transport Consulting & Design Institute aktuell 12,62 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.