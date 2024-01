Anhui Transport Consulting, Design Institute Aktie: Kaum zu glauben!

Die Anhui Transport Consulting & Design Institute Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 8,9 CNH gehandelt, was einer Abweichung von -1,11 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über einen Zeitraum von 200 Tagen betrachtet, fällt die Bewertung hingegen "Schlecht" aus, da die Distanz zum GD200 bei -9,18 Prozent liegt. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Anhui Transport Consulting & Design Institute Aktie beträgt 44,83, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 56,2, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie zeigt überwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Auch die kommunikativen Tätigkeiten deuten auf überwiegend negative Signale hin, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis negative Einschätzung der Anhui Transport Consulting & Design Institute Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Kommunikationsverhaltens im Internet.