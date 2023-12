Anhui Transport Consulting, Design Institute Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir werden nun die Anhui Transport Consulting & Design Institute anhand des RSI der letzten 7 Tage sowie des 25-Tage-RSIs bewerten. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 46,27 Punkten, was bedeutet, dass die Anhui Transport Consulting & Design Institute-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin, da er bei 58,93 liegt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Anhui Transport Consulting & Design Institute mit einer Rendite von 13,38 Prozent in den letzten 12 Monaten eine deutlich bessere Entwicklung gezeigt und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse der Aktie ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 9,79 CNH für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 8,9 CNH (-9,09 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 9,01 CNH, daher erhält die Aktie in dieser kurzfristigeren Analyse eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung für die Anhui Transport Consulting & Design Institute.

Die Anleger-Stimmung zu diesem Wert war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Auf dieser Basis ist die Anleger-Stimmung neutral einzustufen. Jedoch wurden auch 1 Schlecht-Signal herausgefiltert, wodurch die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt zu einer "Neutral"-Einstufung führt.