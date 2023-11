Anhui Sun-Create Electronics Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die technische Analyse der Sun Create Electronics zeigt, dass der aktuelle Kurs von 21,86 CNH um +2,29 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung der Aktie als "Neutral". Allerdings ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage als "Schlecht" zu bewerten, da die Distanz zum GD200 bei -6,98 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat die Sun Create Electronics im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,2 Prozent erzielt, was 26,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,28 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt 17,26 Prozent, wobei die Sun Create Electronics aktuell 31,46 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz, also die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) auf. Der aktuelle RSI-Wert von 68,39 deutet darauf hin, dass die Sun Create Electronics weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 39, was ebenfalls als Signal für eine neutrale Einstufung "Neutral" gilt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Neutral".