Anhui Sun-Create Electronics Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Aktienkurs von Sun Create Electronics hat in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von -12,87 Prozent verzeichnet, was mehr als 26 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Informationstechnologie liegt. Auch im Vergleich zur Kommunikationsausrüstungsbranche, die eine Rendite von 19,22 Prozent erzielte, schnitt Sun Create Electronics mit einer Rendite von 32,09 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf die Performance der Aktie.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Sun Create Electronics wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei zeigte sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufwies und kaum Stimmungsänderungen identifiziert werden konnten. Daher wurde sie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergab sich, dass der Schlusskurs der Sun Create Electronics-Aktie von 19,61 CNH um -14,44 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abwich. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage schnitt die Aktie mit einem Abweichung von -5,77 Prozent schlecht ab.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann. Allerdings wurden auch genau berechenbare Schlecht-Signale gefunden, weshalb eine Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Schlecht" empfohlen wird.