Anhui Sun-Create Electronics Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Aktienkurs des Unternehmens Sun Create Electronics verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,87 Prozent, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie 25,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche Kommunikationsausrüstung beträgt 17,38 Prozent, wobei Sun Create Electronics aktuell 30,25 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs von 20,7 CNH als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er sich mit -11,01 Prozent vom GD200 (23,26 CNH) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 21,2 CNH, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Die Entwicklung in der Kommunikation im Internet zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt hingegen gering, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Sun Create Electronics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl für den 7-Tage-RSI (60 Punkte) als auch für den 25-Tage-RSI (53,18). Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.