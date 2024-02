Anhui Sun-Create Electronics Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Sun Create Electronics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -50,4 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt die Rendite damit 31,85 Prozent unter dem Durchschnitt (-18,55 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommunikationsausrüstung" beträgt -14,16 Prozent. Sun Create Electronics liegt aktuell 36,24 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Sun Create Electronics derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 21,34 CNH, während der Kurs der Aktie bei 13,5 CNH liegt, was einer Abweichung von -36,74 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 17,59 CNH zeigt eine Abweichung von -23,25 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sun Create Electronics liegt bei 41,33 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der RSI25 beläuft sich auf 68,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Das Gesamtbild führt zu einem Rating "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist rückläufig, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung als "Schlecht".