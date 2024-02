Anhui Sun-Create Electronics Aktie: Gut oder schlecht?

Weitere Suchergebnisse zu "Dormakaba":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") hat Sun Create Electronics eine Rendite von -50,4 Prozent erzielt, was mehr als 32 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kommunikationsausrüstung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -13,57 Prozent, wobei Sun Create Electronics auch hier mit 36,83 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Dabei liegt der 7-Tage-RSI von Sun Create Electronics momentan bei 7,24 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige 25-Tage-RSI zeigt hingegen weder Überkauf noch Überverkauf an und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Sun Create Electronics eine "Gut"-Bewertung in diesem Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen im letzten Monat zeigt keine signifikanten Veränderungen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Sun Create Electronics-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Sun Create Electronics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen dominierten jedoch eher negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Die Analyse aus den sozialen Medien ergab jedoch 4 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung der Anleger-Stimmung.

