Anhui Sinonet, Xinlong Science Aktie: Das kann keiner glauben

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An zehn Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an einem Tag die negativen Äußerungen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen konzentrierten sich die Gespräche der Anleger verstärkt auf positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Anhui Sinonet & Xonglong Science &. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut", basierend auf dem Anleger-Sentiment.

In Bezug auf Dividenden schüttet Anhui Sinonet & Xonglong Science & derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung. Der Unterschied beträgt 1,48 Prozentpunkte (0 % gegenüber 1,48 %), weshalb die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 46, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 66,85, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators lautet daher "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite der Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie mit -4,51 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" verzeichnete eine mittlere Rendite von 1,77 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Anhui Sinonet & Xonglong Science & mit 6,28 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.