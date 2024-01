Anhui Sinonet, Xinlong Science Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Aktienkurs von Anhui Sinonet & Xonglong Science & liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") um -4,51 Prozent niedriger. Dies bedeutet, dass die Rendite mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 1,34 Prozent, wobei Anhui Sinonet & Xonglong Science & mit 5,85 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Anhui Sinonet & Xonglong Science & ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,94 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist hingegen einen Wert von 0 auf. Somit wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf die Diskussionintensität im Internet wurde bei Anhui Sinonet & Xonglong Science & eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Anhui Sinonet & Xonglong Science & diskutiert. An 13 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen waren es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.