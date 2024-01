Anhui Sinonet, Xinlong Science Aktie: Schlimme Zeiten!

Die Aktie von Anhui Sinonet & Xonglong Science & hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 6,3 CNH verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 5,29 CNH, was einer Abweichung von -16,03 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 6,02 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -12,13 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammen ergibt sich somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25,94 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Somit erhält die Aktie auf Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 94,34 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 73,77 an, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 1,48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Zusammenfassend erhält die Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie aufgrund der technischen Analyse, fundamentaler Kriterien, Relative Strength Index und Dividendenpolitik eine durchweg "Schlecht"-Bewertung.