Anhui Sinonet, Xinlong Science Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Anhui Sinonet & Xonglong Science & beträgt das aktuelle KGV 25. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 0. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Anhui Sinonet & Xonglong Science & damit weder unterbewertet noch überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,94 CNH. Der letzte Schlusskurs (4,13 CNH) weicht somit um -30,47 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (5,18 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-20,27 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Unterm Strich erhält die Anhui Sinonet & Xonglong Science &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Anhui Sinonet & Xonglong Science &. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Anhui Sinonet & Xonglong Science & wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Anhui Sinonet & Xonglong Science & aktuell 0, was eine negative Differenz von -1,66 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" ergibt. Anhui Sinonet & Xonglong Science & bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Schlecht"-Bewertung.